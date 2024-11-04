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استشهد طفل من بلدة حلحول شمال الخليل، مساء اليوم الأحد، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الطفل ناجي نضال البابا (14 عاما)، خلال تواجده في منطقة الراموز قرب المدخل الشمالي لبلدة حلحول.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن طواقمها في مدينة الخليل تسلمت جثمان الشهيد البابا من جيش الاحتلال.

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في المنطقة.

ونعت وزارة التربية والتعليم العالي الشهيد الطفل ناجي البابا، ابن الصف العاشر في مدرسة عمر التميمي الثانوية للبنين، في مديرية شمال الخليل.

وباستشهاد الطفل البابا، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 767 شهيدا، بينهم 167 طفلا.