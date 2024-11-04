حادث سير يودي بحياة 15 شخصا في شمال الهند

لقى 15 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 25 آخرين عقب انحراف حافلة ركاب عن الطريق وسقوطها في واد عميق بشمال الهند، حسبما أعلن مسؤول بولاية أوتاراخند اليوم الاثنين.

ووقع الحادث في منطقة المورا في ولاية أوتاراخند الجبلية. وقال فينيت بال المسؤول بالولاية إن الحافلة كانت تقل أكثر من 40 شخصا، وتم انتشال 15 جثة حتى الآن.

وتم إرسال فرق الإنقاذ والإغاثة إلى موقع الحادث، وحذرت السلطات من أن حصيلة الضحايا مرشحة للزيادة في ظل استمرار أعمال إنقاذ الركاب الذين ربما لا يزالون داخل الحافلة.

وقال رئيس وزراء الولاية بوشكار سينج دهامي إن الفرق تعمل على إجلاء الركاب المصابين سريعا إلى أقرب مركز صحي لتلقي العلاج، كما أضاف أن السلطات أصدرت أوامرها بنقل المصابين بإصابات خطيرة جوا .

وقال بال إن التحقيق الأولى خلص إلى أن الحافلة، التي يتردد أنها كانت في حالة سيئة، انزلقت قبل أن تسقط في واد على عمق 60 مترا .

ويشار إلى أن الهند تسجل أعلى حالات الوفاة بسبب حوادث الطرق في العالم، حيث يلقى مئات الآلاف من الأشخاص حتفهم أو يصابون سنويا. وترجع معظم الحوادث إلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق وتهالك السيارات.