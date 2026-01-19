 السنغال تحتفل بلقب أفريقيا.. عطلة وطنية بعد التتويج على حساب المغرب في نهائي تاريخي - بوابة الشروق
الإثنين 19 يناير 2026 10:50 ص القاهرة
السنغال تحتفل بلقب أفريقيا.. عطلة وطنية بعد التتويج على حساب المغرب في نهائي تاريخي

أحمد زاهر
نشر في: الإثنين 19 يناير 2026 - 10:38 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يناير 2026 - 10:40 ص

أعلن رئيس جمهورية السنغال، بشير جمعة فاي، اليوم الاثنين، إقرار إجازة وطنية شاملة في البلاد، احتفالًا بتتويج منتخب السنغال بلقب كأس أمم إفريقيا 2025، عقب فوزه المثير على منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، في المباراة النهائية.

وتمكّن «أسود التيرانجا» من حسم اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخهم، بعد تفوقهم على المنتخب المغربي بهدف دون رد، جاء خلال الشوط الإضافي الثاني، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في نهائي اتسم بالقوة والندية حتى لحظاته الأخيرة.

وشهدت المباراة النهائية، التي أُقيمت وسط أجواء جماهيرية حماسية، صراعًا تكتيكيًا كبيرًا بين المنتخبين؛ حيث فرض المغرب سيطرة نسبية خلال الشوط الأول، وهدد مرمى السنغال بعدة محاولات خطيرة تصدى لها الحارس السنغالي ببراعة، فيما اعتمد المنتخب السنغالي على الهجمات المرتدة السريعة التي أربكت الدفاع المغربي.

وفي الشوط الثاني، ارتفع إيقاع اللقاء وتبادل الفريقان الفرص، إلا أن غياب اللمسة الأخيرة حال دون هز الشباك، ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين. ومع اقتراب المباراة من نهايتها، نجح المنتخب السنغالي في تسجيل هدف الفوز القاتل، مستغلًا هفوة دفاعية، ليشعل فرحة جماهيره ويحسم اللقب الإفريقي.

وعقب صافرة النهاية، عمّت الاحتفالات شوارع العاصمة داكار وعدد من المدن السنغالية، حيث خرج آلاف المواطنين للاحتفال بالإنجاز القاري، رافعين الأعلام ومرددين الهتافات، في مشهد يعكس مدى ارتباط الشعب السنغالي بكرة القدم وفخره بمنتخبه الوطني.

ويُعد هذا التتويج إضافة جديدة لسجل إنجازات الكرة السنغالية، ويؤكد مكانة المنتخب كأحد أقوى المنتخبات في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.


