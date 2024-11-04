يقول رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه سيضاعف تمويل وكالة الأمن الحدودية البريطانية ويعتمد نهجا يعامل عصابات تهريب البشر مثل الشبكات الإرهابية في محاولة منه لوقف عبور المهاجرين عبر القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة.

وفي كلمة مزمعة له في وقت لاحق اليوم الاثنين خلال اجتماع منظمة الإنتربول، سيقول ستارمر إن العصابات المسؤولة عن الهجرة غير النظامية تشكل تهديدا جادا للأمن العالمي.

وسيدفع بأن "العالم بحاجة للاستيقاظ على خطورة هذا التحدي"، وقال "سنأخذ نهجنا في مكافحة الإرهاب، الذي نعرف أنه فعال، ونطبقه على العصابات"، وفقا لمقتطفات أصدرها مكتبه.

وسيدعو إلى مزيد من التعاون بين وكالات إنفاذ القانون، وتنسيق أوثق مع الدول الأخرى، وصلاحيات "محسنة" غير محددة لجهات إنفاذ القانون.

ويعتزم ستارمر زيادة ميزانية قيادة الأمن الحدودية في المملكة المتحدة من 75 مليون جنيه إسترليني (97 مليون دولار) إلى 150 مليون جنيه إسترليني (194 مليون دولار) على مدى عامين. وسيجري استخدام هذه الأموال لتمويل معدات المراقبة عالية التقنية و100 محقق متخصص.

يشار إلى أنه حتى الآن هذا العام، عبر أكثر من 31 ألف مهاجر القنال، وهي واحدة من أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم، وهو أكبر عدد لجميع حالات العبور خلال عام 2023، رغم أنه أقل من عام 2022.