أمين عام حزب الله: جاهزون للقتال إذا قررت الدولة إخراج إسرائيل بالقوة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- نعيم قاسم قال في كلمة متلفزة إنهم مع خيارات إيران الاستقلالية وضد الاحتلال والهيمنة الأمريكية

أكد أمين عام حزب الله نعيم قاسم، الخميس، جاهزية حزبه للقتال على الحدود، في حال قررت الدولة اللبنانية استخدام القوة لإخراج إسرائيل من أراضي البلاد.

وقال قاسم في كلمة متلفزة: "إذا اتخذت الدولة اللبنانية اليوم قرارا بأن تخرج إسرائيل بالقوة وتفتح معركة فنحن حاضرون أن نقاتل على الحدود".

وشدد على أن الحزب "لن يخضع للإملاءات، ولن يستسلم، وسيناضل من أجل وطن عزيز لأجياله مهما بلغت التضحيات".

من جهة ثانية، شدد قاسم على أن حزبه مع ما سماها "خيارات إيران الاستقلالية"، وضد "الاحتلال والهيمنة الأمريكية".