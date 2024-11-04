الأهلي يهزم سموحة في بطولة الجمهورية للناشئين

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على ضيفه سموحة 2-0، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الإثنين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

افتتح إياد مدحت التسجيل للأهلي في الدقيقة 57 برأسية، وأضاف ياسين عاطف الهدف الثاني في الدقيقة 60 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما ارتدت له الكرة من يدي الحارس إثر تسديدة من عبد الرحمن رامي «مانو».

بهذا الفوز رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 14 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل وخسارة ركلات الترجيح في مباراتين، حيث فاز على زد 1 - صفر، وعلى بيراميدز 2 - 1، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وتعادل مع غزل المحلة 1 - 1، وخسر بركلات الترجيح 4 - 5، وتعادل مع الزمالك 1 - 1، وخسر بركلات الترجيح 2 - 4، وفاز على سموحة 2 - 0، مسجلًا 8 أهداف مقابل 3 أهداف في مرماه.

يضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلًّا من أحمد عثمان مديرا فنيا، ومحمد صلاح مدربًا عامًّا، ومحمود فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.