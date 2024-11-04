7 شهداء ومفقودون في قصف الاحتلال منزلين في بيت لاهيا شمال غزة

أفادت شبكة «قدس» الإخبارية، باستشهاد 7 أشخاص وإصابة آخرين، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين لعائلة أبو سمرة وزعرب في شارع الحطبية ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ونشرت الشبكة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صورة للأهالي يحاولون انتشال الشهداء من تحت أنقاض المنازل التي قصفها الاحتلال في مشروع بيت لاهيا.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ395 على القطاع.

وأضافت في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الاثنين، أن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدًا و156 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، إلى 43 ألفًا و374 شهيدًا، و102 ألف و261 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا لا يزال من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.