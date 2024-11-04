حزب الله يعلن استهداف تجمع لقوات الاحتلال شرق بلدة مارون الراس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الاثنين، استهداف تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي شرق بلدة مارون الراس بمُسيّرة انقضاضيّة؛ أصابت هدفها بدقّة.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن الاستهداف يأتي دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.

تتعرض مدينة بنت جبيل وبلدات مارون الراس ويارون وعيترون لقصف مدفعي إسرائيلي بالقذائف الثقيلة وبشكل متقطع.

وفي وقت سابق، طالت الغارات الإسرائيلية بلدة عربصاليم، وبنت جبيل، فضلا عن بلدات مارون الراس ويارون وعيترون في الجنوب اللبناني.

كذلك استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً عند أطراف بلدة برج رحال والمنطقة الواقعة بين بلدتي يارين والجبين في قضاء صور، فيما تصاعدت سحب الدخان من المنطقة المستهدفة.