أوكرانيا تعتزم تخصيص 309 ملايين دولار لشركة السكك الحديدية الحكومية في 2025

قالت رئيسة الوزراء الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، للصحفيين في كييف، إن الحكومة ستخصص 13 مليار هريفنيا "309 ملايين دولار" خلال العام الجاري لدعم شركة السكك الحديدية الحكومية "أوكرزاليزنيتسيا" بعد تراجع إيرادات نقل البضائع بسبب الحرب.

وأضافت سفيريدنكو، اليوم الثلاثاء، أن الشركة ستحصل على ما لا يقل عن 16 مليار هريفنيا من الحكومة في عام 2026، وسيتعين عليها خفض النفقات بمقدار 10 مليارات هريفنيا العام المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأوضحت سفيريدنكو، أن الحكومة تدرس رفع الرسوم على نقل البضائع، لكنها ستحرص على عدم تضرر الأعمال.

وأشارت سفيريدنكو إلى أن إيرادات نقل البضائع كانت تستخدم عادة لموازنة تكلفة دعم أسعار تذاكر الركاب، إلا أن تراجع هذه الإيرادات هذا العام جعل ذلك أمرا مستحيلا.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة أوكرزالزنيتسيا، أولكسندر بيرتسوفسكي، إن قطاعات الفحم والتعدين كانت تمثل 60% من حجم نقل البضائع، قبل أن تتدهور الأوضاع في عام 2025 بسبب إغلاق عدد من المناجم، من بينها منجم دوبروبيليا، وتوقف مصنع استخلاص خام الحديد "إنجوليتسكي جوك" بسبب الحرب الروسية.