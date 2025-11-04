أستاذ بطب عين شمس يشارك في إصدار كتابين جديدين لمنظمة الصحة العالمية

أعلنت جامعة عين شمس مشاركة أحد خبرائها البارزين في إصدار كتابين جديدين لمنظمة الصحة العالمية WHO، حيث تم الإعلان عنهما مؤخراً في العاصمة الكولومبية بوجوتا.

وأضافت الجامعة، أنه تم إدراج اسم الدكتور ناصر محمود الخولى بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية طب جامعة عين شمس ضمن مجموعة الخبراء الدولية الرفيعة التي شاركت في إعداد هذين الإصدارين الهامين.

وأشارت إلى أن الاختيار يُعد دليلاً على الثقة العالمية في الكفاءات المصرية ودور جامعة عين شمس الريادي، بوجود الخبير المصري الوحيد المشارك في هذه الإصدارات.

جدير بالذكر أن الدكتور ناصر الخولي قد تم اختياره في الشهر الماضي من قبل الاتحاد الدولي لأمراض النساء والتوليد وذلك من خلال المؤتمر العالمي والذي عقد في كيب تاون بجنوب افريقيا، عضوا باللجنة العلمية وممثلا لافريقيا وشرق المتوسط.

أكد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة أن وجود اسم جامعة عين شمس ومصرنا الغالية مقروناً باسم منظمة دولية هامة كمنظمة الصحة العالمية يمثل اعترافاً دولياً جديداً بأهمية الأبحاث والمساهمات العلمية التي تقدمها الجامعة على الساحة الدولية، خاصة فيما يتعلق بقضايا الصحة العالمية.

وقال الدكترو ناصر الخولي، إنه من المتوقع أن تُسهم هذه الإصدارات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية في الاستخدام الأمثل لوسائل منع الحمل على مستوى العالم مع مراعاة الحالات المرضية المختلفة للسيدات، والذي من الممكن أن يساهم في تخفيض وفيات الأمهات علي مستوي العالم بحوالي 30%.

وأضاف الخولي أن هذا يتماشى مع جهود الدولة المصرية وخططها الاستراتيجية في التصدي للمشكلة السكانية والحد من وفيات الأمهات، ويسلط الضوء على الخبرات الكبيرة التي تمتلكها كلية طب عين شمس في هذا المجال الحيوي.