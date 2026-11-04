حمزة الجمل: فخور بما يقدمه لاعبو المحلة وسعيد بالتأهل لثمن نهائي الكأس

أشاد حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بلاعبي الفريق بعد الفوز على غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة كأس مصر في الموسم الحالي.

وتأهل الاتحاد السكندري لدور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على مستضيفه غزل المحلة، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب المحلة.

وقال حمزة الجمل في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة عبر قناة «أون سبورت»: «أهنئ جماهير الإسكندرية بالكامل ولاعبي الاتحاد بعد التأهل في كأس مصر، والفوز والأداء مهم جدًا».

وأضاف: «لا يوجد لدي بدلاء، جميع اللاعبين مثل بعضهم البعض، وتأخر مشاركاتهم لأسباب مثل التعاقد مع لاعبين في وقت متأخر أو عدم الجاهزية البدنية والفنية»

واوضح: «حققنا الفوز في كأس مصر على فريق كبير مثل غزل المحلة ولديه تاريخ كبير جدًا ونتمنى الاستمرار في بذل الجهد للمنافسة في الثلاث بطولات، وأشكر مجلس الإدارة برئاسة محمد سلامة على مجهوده».

وأتم: «سعيد بعودة أحمد حمدي لأدائه الجيد، وفخور بما يقدمه هو وزملائه، ولعبنا أمام غزل المحلة بلاعبين خبرة وآخرين شباب».