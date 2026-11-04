مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير يعلن تشكيل اللجنة الاستشارية العليا لدورته الثامنة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير (CISFF)، ومؤسسة «بيت الفيلم»، عن تشكيل «اللجنة الاستشارية العليا» للمهرجان في دورته الثامنة؛ لتكون إطارًا استشاريًا ومؤسسيًا يضم نخبة من الأكاديميين وصناع السينما والخبراء في المجالات الثقافية والإبداعية، وذلك في إطار استراتيجيته لتطوير الأداء الفني والمؤسسي، وتعزيز مكانته على خريطة المهرجانات السينمائية إقليميًا ودوليًا.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من المخرج والمنتج شريف مندور، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «بيت الفيلم»، والمخرج وحيد صبحي، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، والدكتورة غادة جبارة، وكيل نقابة المهن السينمائية، والرئيس السابق لأكاديمية الفنون.

كما تضم كلا من: «الدكتورة ميرفت أبو عوف، عميد كلية الفنون والفنون الإبداعية بجامعة إسليسكا، والمقرر العام للجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، والمنتج والموزع السينمائي زيد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة «فيلمولوجي»، وعدلي توما، رئيس مجلس إدارة شركة «جيمناي إفريقيا» (Gemini Africa)، ومؤسس وصاحب الملكية الفكرية لمشروع CinemaTech، وسارة بيسادا، مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة شركة «سولاري»، وعضو لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وشريف فتحي، المنتج ورئيس مجلس إدارة Shift Studios»، فيما تتولى الباحثة حنان عزت مهام مقرر اللجنة.

وتتمثل مهام اللجنة الاستشارية العليا في المشاركة في صياغة وتطوير السياسات والرؤى الفنية للمهرجان، والمساهمة في اختيار لجان التحكيم والمكرمين، وتطوير البرامج والفعاليات الموازية، بجانب دراسة التحديات التي تواجه المهرجان واقتراح الحلول المناسبة لها، والعمل على توسيع شبكة الشراكات الاستراتيجية وفرص التعاون على المستويين الإقليمي والدولي.

ويأتي تشكيل اللجنة تأكيدًا على توجه المهرجان نحو ترسيخ منظومة عمل مؤسسية ومستدامة، تستثمر خبرات أعضائها في دعم الإدارة التنفيذية، وتطوير أدوات العمل، وفتح آفاق جديدة أمام المهرجان، بما يعزز حضوره وتأثيره في صناعة السينما القصيرة عربيًا ودوليًا.