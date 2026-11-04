انتقد خالد جلال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، موعد مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، ضمن منافسات بطولة كأس مصر في الموسم الحالي.

وودع غزل المحلة بطولة كأس مصر من دور الـ32 بالخسارة أمام ضيفه الاتحاد السكندري، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب المحلة.

وقال خالد جلال في تصريحات تلفزيونية بعد نهاية المباراة عبر قناة «أون سبورت»: «حظ أوفر لفريق غزل المحلة وأبارك للاتحاد على التأهل، لكن عانينا من ضيق الوقت قبل مباراة اليوم».

وأضاف: «لا أفهم حتى الآن سبب الاستعجال في خوض المباراة بعد 3 أيام فقط من المباراة الماضية بالرغم أن لدينا 25 يوم راحة».

وأوضح: «الاتحاد السكندري حصل على يوم راحة أكثر من غزل المحلة، ونحن قادمون من سفر من الإسكندرية استغرق 4 ساعات وبعد يومين لعبنا مباراة مهمة في الكأس وليست مثلا كأس عاصمة مصر فسيكون هناك فرصة لخوض أكثر من مباراة».

وتابع: «الآن نحصل على 22 يوم راحة، ونحن الفريق الوحيد الذي لعب بعد ضيق وقت كبير، وأتمنى أحد المسؤولين من اتحاد الكرة يشرح لنا الأسباب».

وكشف: «اضطررت لعمل التدوير في بعض المراكز بسبب ضغط الوقت، وكانت مباراة متكافئة ونجح الاتحاد السكندري في استغلال الفرص».

وأتم: «معاذ عبد السلام أخطرني أنه لم يلمس لاعب الاتحاد ولا توجد ركلة جزاء، في الحقيقة لم أشاهدها ولا أعلم إذا كانت صحيحة أم لا».