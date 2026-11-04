تعرض مصرف "كريدي موتويل أركيا" الفرنسي لهجوم سيبراني أدى إلى سرقة تجاوزت قيمتها 133 مليون دولار.

وأفاد حساب "زاك إكس بي تي" المتخصص بتتبع معاملات العملات المشفرة وكشف الاحتيال الإلكتروني، بأن المصرف تعرض لسرقة ما لا يقل عن 133 مليون دولار من العملات المشفرة.

وأضاف "زاك إكس بي تي" على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الأربعاء، أن عملية السرقة استمرت عدة أيام، مشيرا إلى تأخر المصرف في إبلاغ السلطات المعنية بضرورة وقف تحويل الأموال.

وذكر أن هذا التأخر أتاح للمهاجمين غسل ما لا يقل عن 30 مليون دولار من الأموال المسروقة.

من جهته أكد المصرف صحة التقارير المتعلقة بالهجوم السيبراني، دون الكشف عن حجم الخسائر المالية.

وأشار في بيان الأربعاء، إلى أن الهجوم أصبح تحت السيطرة، وذكر أن العملاء لن يتأثروا بالحادثة.