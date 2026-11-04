«شاس» يعلن التوصية بتكليف نتنياهو بعد تعهده بتسوية أوضاع طلاب المعاهد الدينية

أعلن حزب «شاس» الإسرائيلي، الثلاثاء، التوصية بتكليف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، رابطًا قراره بتعهد رئيس الوزراء بمواصلة تسوية الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية في ملف التجنيد.

وبحسب بيان الحزب الذي نشره موقع «عاروتس شيفع»، اتخذ مجلس حكماء التوراة القرار عقب إعلان نتنياهو التزامه بترتيبات تسمح لطلاب المعاهد الدينية بمواصلة دراستهم.

وتعهد نتنياهو بالعمل على إنجاز التسوية بالتنسيق مع قيادات المجتمع الحريدي، مع تجنيد الشباب الحريديم الذين يدرسون خارج المعاهد الدينية أو توقفوا عن الدراسة فيها، وفق المعيار الذي طرحه بشأن تجنيد غير الدارسين.

وجاء موقف الحزب بالتزامن مع اتصالات تجريها أحزاب المعارضة مع القوى الحريدية، ضمن البحث عن صيغة لتشكيل حكومة بديلة لحكومة نتنياهو.

وفي السياق نفسه، أفاد موقع ynet، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأن نتنياهو أجرى أول اتصال منذ الانتخابات مع رئيس «يهدوت هتوراه»، يعقوب آشر، بينما ظل الحزب ينتظر حسم موقفه بشأن المرشح الذي سيوصي به أمام الرئيس إسحاق هرتسوج.

ونقل الموقع عن مصادر في الحزب أن القرار يرتبط بالعروض التي ستطرحها الأطراف المتنافسة.

وحصل «شاس» على 6 مقاعد في الانتخابات الأخيرة، وسط استمرار الخلاف بشأن تجنيد الحريديم وتأثيره على مفاوضات تشكيل الائتلاف المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلو الحزب هرتسوج اليوم الأربعاء، ضمن المشاورات التي يستمع خلالها الرئيس إلى توصيات الكتل قبل اختيار النائب المكلف بتشكيل الحكومة. ويحصل صاحب التكليف على 28 يومًا لإنجاز المهمة، مع إمكانية تمديدها بما يصل إلى 14 يومًا إضافيًا.