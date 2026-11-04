تموين القاهرة تحرر 138 مخالفة تموينية وتحيلها للنيابة العامة

قاد المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، مدير مديرية تموين القاهرة، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة السلع والمنتجات المعروضة للجمهور.

وجه عبدالنعيم، اليوم الأربعاء، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية وتشديد الرقابة على تداول السلع الأساسية والمدعمة، والتصدي لكل صور التلاعب والغش والاتجار غير المشروع بالسلع المدعمة، حفاظًا على حقوق المواطنين، شنت مديرية تموين القاهرة حملات رقابية مكثفة على الأنشطة التموينية بدائرة المحافظة.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن ضبط 138مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت ما بين مخالفات نقص الأوزان، وعدم مطابقة المواصفات، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم وجود ميزان حساس، وعدم وجود قائمة بيانات ، ومخالفات تتعلق بعدم نظافه أدوات المعجن.

وأشار إلى مصادرة السلع المدعمة ومجهولة المصدر، والتصدي لمحاولات تهريب السلع المدعمة وإعادة طرحها بالسوق السوداء، حيث تمكنت الجهات المعنية بالحملة من ضبط السلع مجهولة المصدر تضمنت 18 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، و 517 كجم من اللحوم و الدواجن ومصنعاتها المذبوحة خارج المجازر الحكومية، و1850 كجم أرز و650 كجم سمن، و540 كجم سكر ، و150 كجم مخلل.

وأكد مدير مديرية التموين بالقاهعرة التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شئونها.