تريزيجيه يستغل عرضية المحمدي ويسجل هدفه الثالث في الدوري الإنجليزي

نجح محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا في تسجيل الهدف الثالث له في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خلال مباراة فريقه أمام تشيلسي والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ15 من البطولة.

واستطاع تريزيجيه أن يحرز هدف التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 40 بعد أن استلم عرضية من أحمد المحمدي والتي نجح من خلالها تريزيجيه أن يسجل الهدف من ضربة رأس.

ورفع تريزيجيه رصيده من الأهداف في البريميرليج إلى 3 أهداف حيث قص شريط أهدافه في الدوري أمام ليفربول والتي جمعتهما على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة الـ11 والتي انتهت بخسارة أستون بهدفين مقابل هدف، فيما أحرز الهدف الثاني له أمام وولفرهامبتون في الجولة الـ12 والتي انتهت بخسارة الفيلانز بنفس النتيجة.