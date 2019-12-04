أمريكا تفرض عقوبات على 6 ناقلات نفط فنزويلية

وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن في صورة من أرشيف رويترز.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على 6 ناقلات نفط فنزويلية تمتلكها شركة النفط الوطنية الفنزويلية - المملوكة للدولة- في مسعى لزيادة الضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي جاستين موزينيتش إن كوبا وفنزويلا " مستمران في محاولة التحايل على العقوبات بتغيير أسماء السفن وتسهيل نقل النفط من فنزويلا إلى كوبا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو "في الوقت الذي يستمر فيه الشعب الفنزويلي في النزول للشوارع للمطالبة بالخدمات الأساسية والعودة للحرية والرفاهية، اختار مادورو شحن مورد طبيعي حيوي إلى كوبا في مقابل الحصول على خدمات الأمن والاستخبارات الكوبية".