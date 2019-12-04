زاهي حواس عن عدم امتلاك المصريين الثقافة الأثرية: هيجيبوها منين؟

قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق، إن «الترويج للحضارة المصرية القديمة العظيمة دور هام يجب على المصريين القيام به وخاصة الشباب».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «ابن مصر»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الثلاثاء، أنه يأخذ على الإعلام التركيز على برامج الحديث المباشر «التوك شو» بشكل كبير، مشيرًا إلى انعدام دور الآثار والبرامج والأفلام المخصصة للآثار بشكل تام، على حد ذكره.

وأوضح أنه لا يمكن في هذه الحالة لوم الشباب أو أغلبية الشعب المصري لعدم امتلاك ثقافة أثرية، متسائلًا: «هيجيبوها منين؟ يجب أن تبدأ بالمدرسة وتدريس الحروف الهيروغليفية لطلاب المرحلة الابتدائية على إنها رسومات أو طباعة كتب مدرسية على مستوى عال».

وتابع: «يجب ألا تقتصر المناهج على الانتصار على الأعداء فقط، وإنما أيضًا الأخلاق وقيمة الحضارة الفرعونية وقيامها على أخلاق وحكمها بالحق والعدل»، لافتًا إلى «قيامه بدور في نشر الثقافة عبر الذهاب إلى أغلب الجامعات المصرية والتحدث مع الطلاب بالمفاهيم التي يحتاجونها وعن المواضيع التي يحبونها».