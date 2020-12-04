الأمم المتحدة منزعجة من آلاف المزاعم بممارسة الشرطة العنف في بيلاروس

أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت اليوم الجمعة عن انزعاجها من آلاف المزاعم بممارسة الشرطة العنف ضد المتظاهرين المحتجزين في بيلاروس.

وقالت باشيليت إن سلطات بيلاروس "تفرق (المتظاهرين) السلميين للغاية بالعنف"، جاء ذلك في معرض بث تدفق حي لاجتماع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

وقالت باشيليت: "لقد انزعجت من العديد من المزاعم بالتعذيب وغيرها من المعاملة الوحشية وغير الإنسانية والمهينة في الحجز حيث تم رفع ما يصل إلى ألفي شكوى بحلول نهاية تشرين أول/أكتوبر الماضي".

وتندلع مظاهرات حاشدة ضد الرئيس منذ فترة طويلة أليكسندر لوكاشينكو كل أسبوع في مينسك منذ انتخابات رئاسية متنازع عليها أجريت قبل نحو خمسة أشهر.

وقالت باشيليت في خطاب إلى المجلس التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 27 ألف شخص احتجزوا منذ انتخابات التاسع من آب/أغسطس الماضي.

ويرأس لوكاشينكو /66 عاما/ بيلاروس وهي جمهورية سوفيتية سابقا بشرق أوروبا تقع بين روسيا ودولتي الاتحاد الأوروبي بولندا وليتوانيا، منذ أكثر من ربع قرن ولم يسمح ألا بقدر ضئيل من المعارضة.

وشجب الاتحاد الأوروبي انتخابات آب/أغسطس ووصفها بأنها "ليست نزيهة ولا حرة" ورفض الاعتراف بلوكاشينكو رئيسا حاليا.