أمين التعاون الإسلامي يدين استمرار الحوثيين في استهداف المدنيين بالسعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عملية إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية.



وشدد العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم/الجمعة/ - على إدانة المنظمة لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأكد العثيمين وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.