 بعد تصريح «الإهانة».. عمر كمال يعلن انتهاء أزمته مع النقابة: كله تحت السيطرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بعد تصريح «الإهانة».. عمر كمال يعلن انتهاء أزمته مع النقابة: كله تحت السيطرة

أحمد علاء
نشر في: السبت 4 ديسمبر 2021 - 1:17 ص | آخر تحديث: السبت 4 ديسمبر 2021 - 1:17 ص

أكّد المغني عمر كمال، انتهاء أزمته مع نقابة المهن الموسيقية في أعقاب الجدل المثار حاليًّا بعد حفله الأخير في العاصمة السعودية الرياض.

وقال كمال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "الأزمة انتهت.. كله تمام وتحت السيطرة".

وأضاف أن النقيب هاني شاكر وجّه له بعض النصائح، وهي عدم الرقص على المسرح، وأن يكون واجهة جيدة لمصر، مؤكّدًا أن شاكر عبّر عن دعمه له.

وأوضح أنه كان من المقرر أن يسافر إلى تركيا لإحياء حفلات هناك، لكنّه فضّل العودة لمصر حتى لا يُساء فهم الأمور.

وكان كمال قد أثار الجدل عقب آخر حفلاته في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وبالتحديد بسبب أغنية بنت الجيران والتي قام بغناءها في الحفل واستبدال كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمور وحليب»، مبررا ذلك بأنه على أرض طاهرة.

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