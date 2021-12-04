الشرطة التركية تحبط محاولة لاغتيال أردوغان

أفادت وسائل إعلام تركية، بأن الشرطة أحبطت محاولة لاغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سيرت (جنوب شرق) البلاد.

وبحسب صحيفة "جمهوريبت" التركية، لاحظت الشرطة في اللحظة الأخيرة قبل دخول الرئيس التركي لاجتماع من المقرر أن يترأسه، عبوة ناسفة يدوية الصنع، موضوعة تحت سيارة شرطي مكلف بحراسة مكان التجمع الجماهيري، وعلى الفور تم استدعاء خبراء المفرقعات وتعطيل العبوة.

وبينما تم مسح بصمات أصابع المشتبه بهم في القنبلة والسيارة من قبل فرق التحقيق، بدأت القوات على الفور بالعمل على ضبط من وضعوا متفجرات.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني قوله إنه "تم العثور على عبوة ناسفة مثبتة تحت سيارة أحد ضباط الشرطة التركية في منطقة نصيبين في ولاية ماردين جنوب شرقي تركيا".

وأضاف أن "الضابط كان من المفترض أن يشارك بتأمين جولة أردوغان في ولاية سيرت، اليوم السبت".

وأشار المصدر إلى أن "التحقيقات الأولية أشارت إلى أن عناصر إرهابية زرعت العبوة تحت سيارة الضابط بهدف تسهيل وصولها إلى التجمع الجماهيري".