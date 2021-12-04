الأردن: جرعتا لقاح كورونا شرط دخول الحرم الجامعي مطلع العام المقبل

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية التزامها التام بأمر الدفاع رقم (35) الرامي لإلزام جميع العاملين من إداريين وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الرسمية والخاصة وطلبتها بتلقي جرعتي لقاح فيروس كورونا كشرط لدخول الحرم الجامعي اعتباراً من تاريخ 1 / 1/ 2022.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء السبت، أوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، أنه لن يسمح لأي عضو هيئة تدريس أو إداري أو طالب بدخول الحرم الجامعي ما لم يكن حاصلاً على جرعتي لقاح كورونا.

وأشار إلى أن أمر الدفاع يستثني الأشخاص الذين لم يتلقوا جرعتي اللقاح لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه لكن يتوجب عليهم إبراز فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة عند الدخول إلى أي من الجامعات أو الكليات.