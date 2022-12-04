إعدام 4 أشخاص أدينوا بصلات مع الموساد في إيران

أعلن القضاء الإيراني أن أربعة أشخاص أدينوا بصلات مع جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد قد أعدموا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.



وقالت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية إن بيان القضاء حدد أسماء المدانين الأربعة وهم حسين اوردوخان زاده وشاهين ايماني محمود اباد وميلاد اشرفي عطباتان ومنوشهر شهبندي بجاندي.



وذكرت إيرنا أن الحرس الثوري الإسلامي اعتقل الرجال الأربعة في يونيو. وفيما بعد قضت محكمة عليهم بحكم بالإعدام بتهمة التعاون الاستخباراتي مع إسرائيل والقيام بعمليات خطف.



وبحسب بيان سابق للحرس الثوري الإيراني، فقد تلقت المجموعة تعليمات من ضباط الموساد حول كيفية استخدام بنادق لأغراض الخطف مقابل تلقي عملات مشفرة.