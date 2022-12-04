محادثات بين الرئيس الجزائري والعاهل الأردني

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، محادثات على انفراد مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يزور الجزائر حاليا.



وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، إن "رئيس الجمهورية يستقبل الملك عبد الله الثاني، بقصر المرادية، ويجري معه محادثات على انفراد".



ووصل الملك عبد الله الثاني مساء أمس السبت، إلى الجزائر في زيارة تدوم يومين بدعوة من الرئيس تبون.



وكان تبون والملك عبد الله الثاني، التقيا في العاصمة القطرية الدوحة على هامش افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.



ويشار إلى أن الملك الأردني غاب عن القمة العربية التي استضافتها الجزائر في الأول والثاني من الشهر الماضي.