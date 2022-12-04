الجزائر والأردن يوقعان 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وقعت الجزائر والأردن، اليوم الأحد، في العاصمة الجزائرية، 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت المجالات الدبلوماسية، والصناعات الدوائية، والتجارة، والسياحة العلاجية والفندقة والنقل، والطيران والثقافة والتعليم العالي.

وأشرف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، على مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

كان تبون، أجرى في وقت سابق من اليوم الأحد، محادثات على انفراد مع الملك عبد الله الثاني، ثم موسعة شملت أعضاء وفدي البلدين.

واختتم الملك عبد الله الثاني اليوم الأحد زيارة دولة إلى الجزائر استمرت يومين بدعوة من الرئيس الجزائري، حيث كان في توديعه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة.

وقلد الرئيس تبون، الملك عبد الله الثاني، وسام أثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال حفل أقيم مساء أمس السبت. من جهته، وشّح الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الرئيس تبون وسام النهضة المُرصع، أرفع الأوسمة الملكية المدنية الأردنية، التي تمنح للرؤساء.