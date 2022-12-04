 بلينكن يحذر حكومة نتنياهو من إقامة مستوطنات جديدة - بوابة الشروق
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بلينكن يحذر حكومة نتنياهو من إقامة مستوطنات جديدة

آية صلاح
نشر في: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 8:35 م | آخر تحديث: الأحد 4 ديسمبر 2022 - 8:35 م

حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، حكومة نتنياهو المقبلة، من إقامة مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية، وفقا لما نشره موقع "الشرق" الإخباري، في نبأ عاجل عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

والشهر الماضي، عبر بلينكن في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، عن "قلقه الشديد إزاء الوضع في الضفة الغربية لا سيما التوتر المتزايد والعنف وخسارة أرواح بشرية من الاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأكد ضرورة قيام كل الأطراف بشكل طارئ بوقف تصعيد الوضع"، بحسب موقع "روسيا اليوم".

وفاز تكتل زعيم المعارضة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بنيامين نتنياهو، بـ64 مقعدا فوي انتخابات الكنيست مطلع الشهر الماضي.

وتسلم زعيم حزب "الليكود"، في نوفمبر الماضي، تكليفا رسميا من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتشكيل الحكومة الجديدة.

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