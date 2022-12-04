اشتراكي ألماني بارز يدين «استبدادية» نشطاء حماية المناخ

صرح الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا، بأنه يرى أن هناك نهجا صارما لدى نشطاء حماية المناخ وأدان ذلك ووصفه بـ"الاستبدادية".

وقال كيفين كونرت في تصريحات لصحيفة "تسايت" الألمانية نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد: "ما يزعجني بشكل أساسي هو الاستبدادية التي يتصرف بها نشطاء حماية المناخ –تحت شعار: ما هي قواعد اللعبة الديمقراطية ضد ما ندافع عنه وما نريد الدفاع عنه؟”.

وتابع السياسي الألماني البارز: "أي شخص يجادل بهذه الطريقة يعتبر بطبيعة الحال أية هجمات على الأحزاب الديمقراطية وعلى البنية التحتية الحيوية، وربما على صحة الناس أيضا أمرًا مشروعا".

ولكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن حركة حماية المناخ متنوعة للغاية وتعد مطلبا مهما للغاية، وقال: "بعد أن جلست في الشوارع كل بضعة أشهر لنصف عمري لعرقلة مسيرات نازية، لا أريد أن أستمر في توجيه أصابع الاتهام التربوية إلى أية أشخاص وإدانة العصيان المدني في حد ذاته.. لأننا بالطبع ما زلنا بطيئين للغاية فيما يتعلق بتحقيق أهدافنا المناخية".

يشار إلى أن نشطاء مجموعة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ يتمددون منذ أشهر في الشوارع ويعيقون بذلك حركة المرور، ما أدى أحيانا إلى وصول سيارات الإسعاف للمصابين في الوقت المناسب. كما دخلوا أيضا إلى مدارج الطائرات بمطار العاصمة الألمانية الجديد الشهر الماضي وقاموا بعرقلة رحلات جوية لمدة ساعتين تقريبا بالطريقة ذاتها. وألقوا أطعمة أكثر من مرة على لوحات في متاحف.