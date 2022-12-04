عواصف وفيضانات جديدة تضرب جنوبي إيطاليا

بعد مضي أكثر من أسبوع على هطول أمطار غزيرة وحدوث انهيارات أرضية أودت بحياة 11 شخصا في جزيرة اسكيا الإيطالية، تعرض جنوبى البلاد مجددا لعواصف في نهاية الأسبوع.

وأظهرت لقطات من مناطق مثل مقاطعة كروتوني في إقليم كالابريا خدمات الطوارئ وهي تستخدم قوارب مطاطية على طرق غارقة تماما. وتم نقل المواطنين إلى مناطق آمنة حيث تسببت العواصف في حدوث أضرار كبيرة بالممتلكات. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وعقدت إدارة الدفاع المدني اجتماعا لفريق الأزمات وكتبت على موقع تويتر ظهر اليوم الأحد أنه كانت هناك انهيارات أرضية وانهيارات طينية في صقلية وأن الطرق مغلقة.

كما تم تسجيل فيضانات وأعاصير في كل من لإقليمى كالابريا وبوليا.