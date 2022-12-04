زعيم حزب البديل الألماني يطالب بالتفاوض مع إيران حول توريد شحنات غاز

أعرب زعيم حزب البديل من أجل ألمانيا تينو شروبالا عن اعتقاده بأنه ينبغي على ألمانيا التفاوض مع إيران حول توريد شحنات غاز حتى تغطي ألمانيا احتياجاتها من الطاقة.

وفي تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال زعيم الحزب اليميني الشعبوي: "نحن كحزب البديل نؤيد انتهاج سياسة خارجية قائمة على المصالح بما يخدم صالح بلادنا، إذا كنا نريد أن نعوض نقص الغاز الروسي فإننا بحاجة إلى كل مورد؛ وحتى نكون مستقلين بأكبر قدر ممكن، سيتعين علينا أن نشتري الغاز حتى من إيران أيضا".

يذكر أن الحكومة الألمانية تبذل جهودا من أجل تعويض توريدات الغاز القادم من روسيا، وذلك على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

وحسب بيانات غرفة التجارة والصناعة الألمانية، فإن صادرات الغاز الإيراني إلى ألمانيا تراجعت بشدة في السنوات الماضية.

وتتعرض إيران لانتقادات بسبب توريدها طائرات مسيرة إلى روسيا، وقد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران فيما يدرس فرض عقوبات جديدة.