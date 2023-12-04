﻿تقرير: طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان

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أفاد الجيش الإسرائيلي ومصادر أمنية لبنانية، بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت ثلاث غارات جوية على الأقل على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي والمصادر الأمنية اللبنانية إن الطائرات الإسرائيلية قصفت أطراف بلدتي مروحين وعيتا الشعب، ومزرعة حلتا.

وقالت المصادر إن الغارات استهدفت بشكل أساسي الحقول في تلك البلدات، وذلك في أعقاب إطلاق صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية.

وأشارت إلى أن الغارات تأتي بعد تنفيذ حزب الله الموالي لإيران، ست هجمات على الأقل وإطلاقه أكثر من 20 صاروخا على مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه أصاب أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله في لبنان.

كما أطلق عناصر ينتمون لبعض الفصائل الفلسطينية، باتجاه شمال إسرائيل، وذلك بعد إطلاق كتائب عز الدين القسام، في السابع من أكتوبر الماضي، عملية "طوفان الأقصى"، وإعلان إسرائيل الحرب على غزة بإطلاق عملية"السيوف الحديدية".