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مساعد الرئيس الروسي: بوتين يعتزم زيارة الإمارات والسعودية هذا الأسبوع

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
(د ب ا)
نشر في: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 8:19 م | آخر تحديث: الإثنين 4 ديسمبر 2023 - 8:19 م

صرح مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، اليوم الإثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزور الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.

وأضاف أوشاكوف: "ستكون هذه زيارة عمل، وستكون المحادثات في المقام الأول مع ولي عهد المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك، سنكون في الإمارات العربية المتحدة، وستكون هناك أيضًا زيارة عمل، وآمل أن تكون هذه الزيارة جيدة جدًا"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ولم يكشف أوشاكوف عن مزيد من التفاصيل.

ونادرا ما سافر بوتين إلى الخارج في السنوات الأخيرة، وكانت معظم زياراته إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وكانت رحلته الأخيرة خارج تلك الدول إلى الصين في أكتوبر الماضي.

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