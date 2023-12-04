مصطفى البرغوثي: تكتل داخل بإسرائيل يريد إزاحة نتنياهو واستبداله بجالانت

قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، إن هناك حالة من الغضب الشديد على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، بسبب فشله في ٧ أكتوبر، ثم الفشل في تحديد أهداف يستطيع تنفيذها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية انج أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الإثنين، أن هناك تكتلا داخليا بإسرائيل يريد إزاحة نتنياهو واستبداله بغالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، مؤكدا أن قطاع غزة يتعرض لمجزرة وحشية لا يمكن وصفها، وجرائم حرب متتالية وعقوبات جماعية شاملة وتطهير عرقي وتهجير قسري، فضلا عن نقص الغذاء والدواء والماء والخدمات الأساسية.

ولفت إلى أن آلة القتل المستمرة التي قضت على أكثر من ٢٢ ألف شهيد وأكثر ٤٠ ألف جريح، منوها بأنه ليس هناك أي مكان آمن في غزة ويتعرض الجنوب الآن لهجمات شرسة، فضلا عن الأكاذيب الإسرائيلية عن الأماكن الآمنة، في ظل تحويل الاحتلال قطاع غزة إلى جحيم لا يطاق.

وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية يتحول من سيئ لأسوأ، حيث تتجرع عدوانا من الجيش والشرطة والمستوطنين، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من ٤٠٠ شخص فلسطيني واعتقال المئات، مشددا على أنهم يعتبرون أن لديهم كارتا أخضر ليقتلوا الفلسطيني في أي مكان يريدون.

وأوضح أن الإسرائيليين يعلمون أن المقاومة في غزة لا يمكن كسرها، ولذلك يستقوون على الفلسطينيين في باقي فلسطين المحتلة، موضحا أن أهالي الضفة الغربية يقفون في وجه إرهاب المستوطنين والشرطة والجيش الإسرائيلي.

ولفت إلى أن من خرق الهدنة هي إسرائيل وأن أمريكا تكذب كل يوم وتكرر أكاذيب إسرائيل وأصبحوا أضحوكة العالم في الكذب بسبب فضح وسائل إعلامهم كذبهم، مضيفا أن حماس أطلقت سراح المدنيين وكانت تقول إنها ستطلق سراحهم دون مقابل، لكن العسكريين هم أسرى حرب وسيطبق عليهم معايير أخرى.