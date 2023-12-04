قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ مشروع 30 يونيو هو تنموي سياسي واقتصادي واجتماعي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «في المساء مع قصواء» الذي تُقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة «cbc»، مساء الأحد ، أن هذا المشروع بدأ بالفعل، وتجاوز أجزاءً مهمة، وهي المحطات الأصعب.

وأشار إلى أن القادم هو وقت الحصاد وجني الثمار نظرا لتجاوز الأجزاء الصعبة من المشروع.

ولفت إلى أن الدولة كانت في عامي 2013 و2014، تواجه خطرا يهدِّد هويتها ووحدتها، وكانت تعاني من الإرهاب وتراجع الاستثمارات ومن البطالة والعشوائيات وغيرها من الأمور السلبية.

ووصف الجهاز الإداري بأنه كان مترهلا، وضمّ عددا كبيرا لكنّ خدماته كانت ضعيفة، كما كانت البنية الأساسية متردية.

وأوضح أنه بعد مرور تسع سنوات، حافظت على قوتها هويتها، ولفظت كل ما هو غريب عنها، وقضت على الإرهاب، وبنت المؤسسات القوية بدءا من وضع الدستور.

وأكّد أن الدولة استعادت المؤسسية بشكل كبير للغاية، وبنت بنية أساسية قوية بما يجعلها مؤهلة لجذب مزيد من الاستثمارات.

ونوه بأن الإنفاق العام في التسع سنوات الماضية كان ضخما للغاية، وجاء متفقا مع كل القواعد الاقتصادية.

وتابع: «كل قواعد الاقتصاد تقول إنه إذا كانت الدولة تمر بحالة اضطراب فيجب على الإدارة الرشيدة أن تزيد الإنفاق العام».