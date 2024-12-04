الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الأحداث في كوريا الجنوبية

قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة "قلقة بشدة " إزاء الأحداث في كوريا الجنوبية .



وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي إنه لم يتم مسبقا إخطار إدارة الرئيس جو بايدن بإعلان الأحكام العرفية ،وإنها على اتصال بالحكومة الكورية الجنوبية.



وأوضح المتحدث باسم البنتاجون الميجور جنرال بات رايدر أن هذا الأمر لم يؤثر على الجنود الأمريكيين المتمركزين في كوريا الجنوبية والبالغ عددهم أكثر من 27 ألفأ . وأضاف رايدر أنه لم يتم تحديد أقامتهم في قاعدة أو خاضعين لأي نوع من أنواع حظر التجوال.



وكان الرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول قد أعلن الأحكام العرفية في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء، متعهدا بالقضاء على القوى "المناهضة للدولة" بينما يناضل ضد المعارضة التي تسيطر على برلمان البلاد والتي يتهمها بالتعاطف مع كوريا الشمالية الشيوعية.

وبعد أقل من ثلاث ساعات، صوت البرلمان على إلغاء الإعلان، حيث أعلن رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك أن الأحكام العرفية " باطلة " وأن المشرعين "سيحمون الديمقراطية مع الشعب".

وفي أعقاب ذلك، قال يون إنه سيلغى الأحكام العرفية في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء من المتوقع أن يعقد خلال ساعات.