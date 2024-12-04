قاض اتحادي ينتقد العفو عن هانتر بايدن

رفض قاض اتحادي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قضية التهرب الضريبي الخاصة بهانتر بايدن، وانتقد في الوقت نفسه العفو الذي أصدره الرئيس المنتهية ولايته عن نجله.

وأعرب القاضي مارك سي سكارسي، بالمحكمة الجزئية الأمريكية عن المقاطعة الوسطى في كاليفورنيا، عن اختلافه مع ما ساقه بايدن من حجج لإصدار العفو، أن محاكمة نجله كانت سياسية. وكتب القاضي أن بايدن يعتقد أن "العفو ساري المفعول"، بعد تقديم بيان صحفي للمحكمة وليس قرار العفو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء.

وقال سكارسي إن "النائب العام ومسؤولي وزارة العدل في حكومة الرئيس أشرفوا على التحقيق الذي أدى إلى الاتهامات. وفي تقدير الرئيس، هذا الجمع من الموظفين الاتحاديين، الموقعين أدناه، أشخاص غير معقولين".

وعلاوة على ذلك، ربما تجاوز العفو الصلاحيات الرئاسية لبايدن حيث إنها تطبق في الأول من ديسمبر، وهو اليوم الذي وقعه فيه الرئيس.

وقال سكارسي، الذي كان عينه دونالد ترامب، إن هذا يمكن أن يقرأ على أنه يطبق على الأفعال التي لم يكن هانتر بايدن قام بها بعد، في الأول من ديسمبر.

ولكن يمكن فصل جزئية العفو عن الجزء الخاص الذي يستلزم إسقاط قضية التهرب الضريبي في لوس أنجليس عن هانتر بايدن. وقال سكارسي إن الاتهامات في القضية تدور حول الأحداث التي يغطيها العفو قبل توقيعه.