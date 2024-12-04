المبعوث الأممي لدمشق يتواصل مع ممثلي روسيا وتركيا وإيران وأمريكا بشأن وقف النار في سوريا

قال جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، الأربعاء، إنه تواصل مع ممثلين عن روسيا وتركيا والولايات المتحدة وإيران في جنيف في إطار مجموعة العمل المعنية بوقف إطلاق النار في سوريا.

وأضاف بيدرسون، عبر منصة "إكس"، أن تلك الاتصالات تأتي امتداداً للتواصل الوثيق مع عدد من كبار المسئولين، بما في ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها، الثلاثاء، مع وزير الخارجية السوري بسام صباغ، والمستشار الخاص لوزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي صباح الأربعاء.

وقال المبعوث الأممي إنه سيزور المنطقة قريباً لإجراء مجموعة من الاتصالات رفيعة المستوى بشأن سوريا.

وأكد بيدرسون على "أهمية خفض التصعيد وحماية المدنيين ومنع إراقة الدماء"، وضرورة وجود "رؤية مشتركة جديدة وجادة من الأطراف السورية والدولية الرئيسية للحل السياسي"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

كما دعا "الدول الضامنة لعملية أستانة والولايات المتحدة للعمل على تهدئة الأوضاع والدفع نحو عملية سياسية حقيقية تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، الذي يتضمن كافة العناصر اللازمة للحل".