صحة مطروح: إحالة عاملين بإدارتي الضبعة والعلمين إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل

قال الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم إحالة عدد من العاملين بإدارتي الضبعة والعلمين الصحية للتحقيق بسبب تغيبهم عن العمل دون إذن أو عذر.

جاء ذلك خلال مرور ميداني مفاجئ على وحدة غزالة الصحية التابعة لإدارة الضبعة الصحية لمتابعة انتظام العمل، وتلاحظ غياب بعض العاملين بالوحدة دون سند قانوني.

ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح بإحالة المتغيبين إلى التحقيق بالشئون القانونية بديوان عام المديرية.

كما تم المرور على وحدة سيدي عبدالرحمن الصحية (تحيا مصر) التابعة للإدارة الصحية بالعلمين للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وتواجد القوى البشرية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل.

وتفقد وكيل الوزارة غرفة الاستقبال بالوحدة ومعمل المركز، وعيادة الأسنان وغرف التعقيم والصيدلية وتأكد من توفير الكميات المناسبة من الأدوية ومستلزمات التشغيل وتفقد خدمات مبادرة 100 مليون صحة.

وفى نهاية الزيارة أكد الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضي والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضي، ومؤكداً علي أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.