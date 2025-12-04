تستعد دار الآداب لطرح الترجمة العربية لرواية «الريح تعرف اسمي» للكاتبة التشيلية إيزابيل الليندي، بترجمة مارك جمال، وهي عمل ينسج عوالم إنسانية متشابكة تتقاطع فيها مآسي الحروب ومنفى الضحايا عبر الزمن والجغرافيا.

تتتبّع الرواية مصائر مجموعة من الأطفال الذين دفعتهم النزاعات والاضطرابات إلى الهرب بحثًا عن الأمان؛ من صامويل الذي يغادر النمسا قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية هربًا من النازية، إلى ليتيسيا التي تعبر النهر متشبثة بعنق والدها فرارًا من الرعب الذي اجتاح قريتها في السلفادور، وصولًا إلى آنيتا التي تسافر مع والدتها هربًا من العنف، محاولةً عبور الحدود الأمريكية في وجه سياسات تُقفل أبوابها أمام اللاجئين.

وتقدم الليندي، بأسلوبها الشاعري المميز، عالمًا يختلط فيه الواقع بالخيال، حيث تصنع آنيتا الصغيرة لنفسها ملاذًا من السحر والحكايات لتحتمي من الفقد والقسوة، وتجد فيه القدرة على الصمود وسط انكسارات المنفى.

وتؤكد الرواية، التي تصدر قريبًا عن «دار الآداب»، على جوهر التجربة الإنسانية المشتركة، وتقدّم حكاية عن الأمل، والبحث عن وطن، وعن قوة الخيال في مواجهة الألم.