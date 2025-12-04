 انتخابات النواب.. استمرار عملية فرز الأصوات بلجان دائرة الرمل في الإسكندرية - بوابة الشروق
الخميس 4 ديسمبر 2025 10:16 م القاهرة
انتخابات النواب.. استمرار عملية فرز الأصوات بلجان دائرة الرمل في الإسكندرية

محمد صابر:
نشر في: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 10:10 م | آخر تحديث: الخميس 4 ديسمبر 2025 - 10:10 م

تتواصل عملية فرز الأصوات بالجنة 52 بمدرسة فاطمة الزهراء بالدائرة الثانية الرمل في الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد السيد بمجلس قضايا الدولة، عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب مساء اليوم الخميس، وسط إجراءات تنظيمية مشددة وتسهيلات للناخبين.

وشهدت مراكز الاقتراع بدائرة الرمل إقبالًا متباينًا من المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب، التي ألغيت نتيجتها من الجولة الأولى بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، لاختيار 3 نواب يمثلونهم في البرلمان من بين 16 مرشحًا.

وجرت الانتخابات بالدائرة الثانية "الرمل"، والتي ضمت لجنة عامة واحدة، تشرف على 47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين لهم حق التصويت بلغ 744 ألفًا و824 ناخبًا، موزعين على نطاق قسمَي شرطة "أول وثانٍ الرمل" لاختيار 3 نواب يمثلونهم في مجلس النواب من بين 15 متنافسًا.

والمتنافسون هم: أحمد عبد المجيد، وعمر الغنيمي، حزب مستقبل وطن، وحازم الريان، حزب حماة الوطن، ومنى حسن عبد ربه، وأحمد محمد عبد الظاهر، وأشرف منديل، وفخر الجارحي، ومحمود عسكر، وهشام الدين عسران، وعفيفي كامل، ورضا الغباشي، ومجدي راغب البيومي، ووسيم طه السروجي، ودنيا محمود عرب، وشفيع عبد الحميد محمد، وأحمد الخميسي "مستقلين".


