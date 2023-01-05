 أوكرانيا: وقف روسيا لإطلاق النار في رأس السنة للأرثوذكس نفاق - بوابة الشروق
الخميس 5 يناير 2023 8:10 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

أوكرانيا: وقف روسيا لإطلاق النار في رأس السنة للأرثوذكس نفاق

كييف (د ب أ)
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 7:48 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 7:48 م
وصفت أوكرانيا وقف إطلاق النار الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عطلة رأس السنة للأرثوذكس بأنه "نفاق".

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، على تويتر اليوم الخميس، إنه "يجب على روسيا أن ترحل عن الأراضي المحتلة، حينئذ فقط، سيكون هناك وقف لإطلاق نار مؤقت".

وقال إنه على عكس روسيا: "لم تهاجم أوكرانيا أراض أجنبية، ولم تقتل مدنيين".

وفي وقت سابق، أمر الكرملين بوقف إطلاق النار من جانب واحد، لمدة 36 ساعة، بمناسبة عطلة رأس السنة للأرثوذكس يومي الجمعة والسبت المقبلين.

واجتاح الجيش الروسي أوكرانيا بنهاية فبراير الماضي، وضم أجزاء كبيرة من شرق أوكرانيا وجنوبها في سبتمبر، في انتهاك للقانون الدولي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك