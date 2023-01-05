أوكرانيا: وقف روسيا لإطلاق النار في رأس السنة للأرثوذكس نفاق

وصفت أوكرانيا وقف إطلاق النار الذي أمر به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عطلة رأس السنة للأرثوذكس بأنه "نفاق".



وقال مستشار الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولياك، على تويتر اليوم الخميس، إنه "يجب على روسيا أن ترحل عن الأراضي المحتلة، حينئذ فقط، سيكون هناك وقف لإطلاق نار مؤقت".



وقال إنه على عكس روسيا: "لم تهاجم أوكرانيا أراض أجنبية، ولم تقتل مدنيين".



وفي وقت سابق، أمر الكرملين بوقف إطلاق النار من جانب واحد، لمدة 36 ساعة، بمناسبة عطلة رأس السنة للأرثوذكس يومي الجمعة والسبت المقبلين.



واجتاح الجيش الروسي أوكرانيا بنهاية فبراير الماضي، وضم أجزاء كبيرة من شرق أوكرانيا وجنوبها في سبتمبر، في انتهاك للقانون الدولي.