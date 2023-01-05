الأركان الأوكرانية: قواتنا شنت 18 غارة على مواقع روسية وأسقطت سو-25 ومروحية

قالت هيئة الأركان الأوكرانية إن الطائرات الأوكرانية شنت 18 غارة على مواقع روسية اليوم، ثلاث منها على مواقع أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، كما أسقط المدافعون الأوكرانيون طائرة هجومية من سو-25 ومروحية.

ونقلت وكالة انباء يوكرينفورم عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها إنه "طوال اليوم، شنت الطائرات الأوكرانية 15 غارة على مناطق تركيز القوات الروسية، بالإضافة إلى ثلاث ضربات على مواقع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات. وفي الوقت نفسه، أسقط المدافعون لدينا طائرة من طراز سو-25 ومروحية مي -8".

من جانبها، استهدفت وحدات القوات الصاروخية والمدفعية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية منطقة تمركز فيها القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات الروسية.

وأشارت هيئة الأركان الأوكرانية إلى أنه من أجل الحفاظ على القدرة الهجومية وتجديد الخسائر، تواصل القوات الروسية تنفيذ إجراءات التعبئة.

وشنت القوات الروسية، اليوم، ثماني غارات جوية وأكثر من عشر هجمات باستخدام راجمات الصواريخ، ولا يزال التهديد يتمثل في قيام القوات الروسية بضربات جوية وصاروخية على البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا، وفقا لهيئة العمليات الأوكرانية.