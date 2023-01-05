ننشر تفاصيل البيان المشترك لرئيسي النواب الليبي و مجلس الدولة بشأن الوثيقة الدستورية

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أصدر رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بياناً مشتركاً اليوم بشأن الوثيقة الدستورية، وذلك بالتزامن مع اجتماعهم بالقاهرة.

وقال البيان، إنه حرصاً على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبعد الاطلاع على مشروع الوثيقة الدستورية المنجزة من قبل اللجنة المكلفة بإنجاز المسار الدستوري بين المجلسين، فإنه تم الاتفاق على ما يلي:

• قيام اللجنة المشتركة بين المجلسين بإحالة الوثيقة الدستورية للمجلسين لاقرارها طبقا لنظام كل مجلس.

• وضع خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقاً لاستكمال كل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية و توحيد المؤسسات.

ووجه رئيسا المجلسين جزيل الشكر لمصر قيادة وشعباً لاحتضانها وتوفيرها الأجواء المناسبة لإجراء مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى هذا الاتفاق.

كما توجها بالشكر لكل الأطراف الدولية والمحلية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا المتمثلة في رئيس البعثة عبدالله باثيلي وكل الدول الصديقة والشقيقة التي تسعى لاستقرار ليبيا وسلامة ووحدة أراضيها.