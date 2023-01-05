سول تنظر في تعليق إعلان بيونج يانج المشترك بين الكوريتين

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن المكتب الرئاسي ينظر في تعليق إعلان (بيونج يانج) المشترك بين الكوريتين، إذا انتهكت كوريا الشمالية الأراضي الكورية الجنوبية مرة أخرى.

ونقلت الوكالة عن مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي، قوله إن ذلك جاء بعد أن أصدر الرئيس الكوري الجنوبي، أمس، أمرا بالنظر في تعليق الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين المبرمة في سبتمبر عام 2018، ردا على اختراق طائرات مسيرة كورية شمالية المجال الجوي لكوريا الجنوبية مؤخرا، مضيفا أن هناك حاجة إلى النظر في اتفاقيات أخرى خاصة باتفاقية (19 سبتمبر) العسكرية، مؤكدا أن إبطال الاتفاقيات بين الكوريتين نتيجة تغيير الظروف ينبع من "سيادتنا".

يذكر أنه في سبتمبر عام 2018، وقع الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون على إعلان (بيونج يانج) المشترك في أعقاب محادثات القمة بينهما في بيونج يانج، كما أبرم وزير الدفاع الكوري الجنوبي آنذاك سونج يونج-مو، ووزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانج-تشول الاتفاقية العسكرية؛ لتخفيف التوتر العسكري بين الكوريتين.

ولكن الرئيس الكوري الجنوبي أكمل عملية التصديق على هاتين الاتفاقيتين مع مراجعة اجتماع مجلس الوزراء وموافقته عليهما فقط، دون موافقة الجمعية الوطنية، فتعرض لانتقادات شديدة من الأحزاب المعارضة، وبالتالي من الممكن أن يعلن الرئيس يون عن إبطال الاتفاقيتين من خلال موافقة اجتماع مجلس الوزراء في حال اتخاذه قرارا بذلك، ويبدو أن إبطال الاتفاقيتين كليا أو جزيئا هو أمر متروك تماما لقرار الرئيس.

وينظر المكتب الرئاسي في إبطال الإعلان المشترك والاتفاقية العسكرية في آن واحد لأنهما يرتبطان مع بعضهما ارتباطا وثيقا، وعلى سبيل المثال، يتضمن الإعلان المشترك الاتفاق بين الكوريتين على الالتزام التام بالاتفاقية العسكرية والوفاء بها.