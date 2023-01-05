 حادث طريق يودي بحياة 18 شخصا في نيجيريا - بوابة الشروق
الخميس 5 يناير 2023 9:02 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

حادث طريق يودي بحياة 18 شخصا في نيجيريا

أرشيفية
أرشيفية
لاجوس (د ب أ)
نشر في: الخميس 5 يناير 2023 - 8:41 م | آخر تحديث: الخميس 5 يناير 2023 - 8:41 م

وقع حادث اليوم الخميس، في شمال نيجيريا بين حافلة وشاحنة للماشية، أسفر عن مقتل 18 شخصا، من بينهم العديد من الأطفال، ماتوا حرقا، حسبما قال مسؤول في النقل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وعبرت الحافلة، التي قالت السلطات إنها كانت تسير بسرعة عالية، إلى الجانب الآخر من الطريق، وشبت النيران بها عندما اصطدمت بالشاحنة.

ولدى نيجيريا، صاحبة أكبر تعداد من السكان في أفريقيا يبلغ حوالي 206 ملايين نسمة، تاريخ من الحوادث المدمرة.

وترجع أسباب الحوادث إلى القيادة المتهورة واستخدام عربات لا تخضع للصيانة بشكل مناسب وسوء حال الطرق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك