قرارات ثورية من إدارة الزمالك بعد التعادل مع الداخلية

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أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعد القرارات الهامة عقب التعادل مع الداخلية في الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك والداخلية بنتيجة1-1 في الأسبوع الـ 12 من الدوري الممتاز، بعدما كان الداخلية متقدما بهدف.

و قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عدم الاشتراك في تمثيلية هزلية يقودها اتحاد الكرة مع لجنة الحكام هدفها اهداء النادي المنافس بطولة الدوري

كما قرر مجلس الادارة توقيع غرامة مالية علي جميع اللاعبين هي ٢٠ في المائة من المستحقات مع ايقافها الي اجل غير مسمي .

وقرر ايقاف كلا من احمد فتوح وعبد الله جمعة واحالتهما للتحقيق واجراء تحاليل لهما غدا بمعرفة الدكتور محمد اسامة لاسباب لن نفصح عنها والتأكيد علي انهما غير مصابين بفيروس كورونا مع عرضهما للبيع .