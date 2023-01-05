عشرات الآلاف يحضرون مراسم جنازة البابا بنديكت السادس عشر في الفاتيكان

حضر عشرات الآلاف من المصلين جنازة البابا الراحل بنديكت السادس عشر في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان صباح اليوم الخميس.

وتكتسب المراسم أهمية تاريخية نظرا لأن من يتراسها بابا على قيد الحياة، بعد أن أصبح البابا بنديكت أول بابا يستقيل منذ قرون في عام 2013.

ولم يشر البابا فرنسيس بشكل مباشر إلى سلفه في خطبته إلا قليلا، وتحدث بشكل رئيسي عن التفاني لله والثقة بالرب اليوم الخميس.

بيد أنه في نهاية كلمته فقط قال البابا الأرجنتيني البالغ من العمر 86 عاما أمام التابوت الخشبي "بنديكت، أيها الصديق المخلص للعريس، أتمنى أن تكتمل فرحتك عندما تسمع صوته الآن وإلى الأبد!".

وكثيرا ما يشار إلى يسوع بالعريس في الكنيسة الكاثوليكية.

وفي وقت سابق، أمام العديد من الضيوف وعشرات الآلاف من المؤمنين في ساحة القديس بطرس في روما، قال فرنسيس، "نحن أيضا، المرتبطون بشدة بكلمات الرب الأخيرة، نرغب كمجتمع كنسي أن نتبع خطاه ونودع أخينا في أيدي الآب: فلتجد هذه الأيدي الرحيمة سراجه مشتعلا بزيت الإنجيل الذي نشره وشاهده خلال حياته ".

وكان البابا قد أشاد في وقت سابق بالفعل بتفاني إيمان بندكت.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن حوالي 130 كاردينالا حضروا أيضا. وكان من بينهم الكرادلة الألمان راينهارد ماركس ، وراينر ماريا وولكي ، وغيرهارد لودفيج مولر.

كما كان هناك وفد ألماني رسمي حاضر، بما في ذلك الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار أولاف شولتس وماركوس سودر، رئيس وزراء بافاريا ذات الأغلبية الكاثوليكية، حيث ولد بنديكت باسم يوزيف راتسينجر في عام 1927.

وأعرب بنديكت عن رغبته في أن يحضر أشخاص من بافاريا مسقط رأسه. ولد في قرية ميركتل بالقرب من الحدود مع النمسا.

وبحسب وكالة الأنباء الايطالية أنسا، كان من بين الضيوف 300 أسقف.

وفي لحظة مؤثرة، انحنى جيورج جينسفاين، رجل الدين الذي شغل منصب السكرتير الشخصي للبابا الفخري الراحل بنديكت السادس عشر وكاتم أسراره خلال فترة البابوية، على التابوت لتقبيله.

ويعتقد أن جينسفاين كان أقرب شخص لبنديكت خلال سنواته الأخيرة، حيث شغل منصب السكرتير الشخصي له بعد انتخابه للبابوية في 2005 بعدما عمل معه في السابق في روما.

وجرى تعيين جينسفاين في ديسمبر 2012 مديرا للمنزل البابوي ثم ترقى لرتبة رئيس أساقفة.