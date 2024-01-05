الرئيس الفرنسي: الوضع الانساني في قطاع غزة ما زال حرجا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إن الوضع الإنساني في قطاع غزة ما زال حرجاً".

وأضاف في تغريدة على حسابه الشخصي عبر منصة "اكس"، "إن فرنسا والأردن أوصلتا مساعدات إنسانية عن طريق الجوّ إلى السكان والعاملين في مجال الإنقاذ، في ظل هذه الأوضاع الصّعبة"، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وكانت القوات المسلحة الاردنية- الجيش العربي، أعلنت عن تنفيذ انزالين جويين لمساعدات طبية ومستلزمات علاجية، عبر طائرتين تتبعان لسلاح الجو الاردني وسلاح الجو الفرنسي على محيط المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وجاءت عملية الإنزال من خلال طواقم مشتركة من كلا الجانبين، دعما من الجانب الفرنسي الصديق للموقف الأردني الثابت من القضية الفلسطينية، وجهود الأردن الإنسانية لمساندة الأهل والأشقاء في غزة، ودوره المحوري والمهم في توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات.