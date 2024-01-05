مصطفى قمر يعزف على الجيتار ويغني بسلم عليك خلال حفل «كاسيت 90»

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل الفنان مصطفى قمر، عازف الكمان يحيى الموجي، على مسرح حفل «كاسيت 90»، ليشاركه في أغنية «بسلم عليك» من فيلمه «حريم كريم»، حيث عزف قمر على الجيتار أثناء غنائه.

وغنى قمر لنفسه «بحبك يا مصطفى»، وطلب من الجمهور أن يغنيها له، واستبدل كلمات الأغنية والتي تقول «7 سنين في العطارين» بـ«5 سنين في السعودية».

وفاجئ مصطفى قمر جمهور حفل «كاسيت 90» بغنائه «قبل أي كلمة» من فيلمه «حريم كريم»، بدون موسيقى، ليتفاعل معها الجمهور بشدة ويغنيها معه.

وافتتح الفنان مصطفى قمر فقرته بحفل «كاسيت 90»، والذي يضم نجوم جيل التسعينيات في الغناء، ويقام على مسرح أبو بكر سالم ضمن حفلات موسم الرياض.

وعبر قمر عن سعادته بلقاء جمهوره من الشعب السعودي، ووعد الحضور بحفل لا ينسى، معلقا: «هنغني للصبح والجو حلو ومحدش له حجه»، واستكمل بغناء «الليلة دوب» وسط تفاعل وغناء الجمهور.

ويضم الحفل كلا من محمد فؤاد، ومدحت صالح، ومصطفى قمر، وهشام عباس، وإيهاب توفيق، ومصطفى كامل، ليقدموا خلال سهرة استثنائية الكثير من المفاجآت والأعمال الموسيقية الهامة عبر رحلتهم الفنية الطويلة وخصوصا في مرحلة التسعينيات.

ويعرض حفل «كاسيت 90»، على شاشة «MBC مصر».